Premier League | fissata data udienza per il caso Manchester City sul FFP

(Di martedì 16 gennaio 2024) Dopo i procedimenti ufficializzati ai danni di Everton e Nottingham Forest, anche la risoluzione dellegale riguardante ilcon lapotrebbe essere non così lontana. L’amministratore delegato della massima disivione inglese ha dichiarato martedì che è stataunaper l’del procedimento in un tribunale sportivo. Ricordiamo come laha accusato ildi circa 80 presunte violazioni delle sue regole finanziarie e altre 30 relative alla presunta mancata collaborazione alle indagini. Se giudicato colpevole, le sanzioni per ilpotrebbero includere la detrazione di punti o addirittura l’espulsione dal campionato. “Il ...

Premier League , il Tottenham recupera per due volte il doppio svantaggio contro il Manchester United a Old Trafford Molte emozioni all’Old ... (calcionews24)

De Rossi decide di rimanere alla Roma, nonostante sia stato vicino al trasferimento in. Disputa un grande campionato con la Roma seconda alle spalle della sola Juventus. La seconda ...... i diritti televisivi, che costituiscono oltre il 70% dei ricavi delle squadre, per la Serie A valgono circa 1,3 miliardi, per la4 miliardi. I nostri vivai C'è stata un'involuzione ...Match tra due squadre in crisi nel massimo campionato inglese, passare il turno in Coppa è fondamentale: le quote dei bookmaker ...La prima Conference League della storia conquistata nel maggio del 2022, la finale di Europa League persa il 25 maggio del 2023 e due sesti posti ...