Premiati | oltre al protagonista | anche il resto del cast e il creatore Christopher Storer Se ancora non l' avete vista ecco come recuperarla

Leggi su iodonna

(Di martedì 16 gennaio 2024) La scorsa notte a Los Angeles si è tenuta la cerimonia per l’assegnazione degli Emmy Awards, i premi più importanti della televisione americana. A trionfare sono state le favorite Succession e The Bear con ben 6 premi ciascuna nelle rispettive categorie “Drama” e “dy”. Per The Bear un traguardo importantissimo e che certifica la qualità di una serie intelligente e innovativa lontanissima dai cliché delle produzioni tv contemporanee. Un successo meritatograzie al suo carismatico: il bravissimo (e nuovo sex symbol) Jeremy Allen White. ...