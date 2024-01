Pragmatica del linguaggio | la presupposizione | la falsa esecuzione | il lasciar intendere che anima la metafora Scarica il compendio del docente Mercadante

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 16 gennaio 2024) Immaginiamo una scena quotidiana: siamo in un caffè e qualcuno urla "Sta’ attento!". La frase, in apparenza, è semplice, ma, di fatto, può presentare diversi significati. Questo grido potrebbe essere un avvertimento per evitare che rovesciamo il caffè bollente o un rimprovero per una qualche nostra distrazione. Comprendere come il significato di queste parole cambi radicalmente a seconda del contesto, del tono, del rapporto tra i parlanti e della situazione è oggetto dello studio della, una disciplina che, in sostanza, attribuisce alla comunicazione umana le peculiarità dell’avvenimento, ovvero di qualcosa che va ben oltre un codice di regole da rispettare, com’è testimoniato dall’etimo del termine, che è connesso col greco ?????? (pràgma), cioè, appunto, fatto, avvenimento. L'articolo .