Pozzuoli | soldi | soffiate e appalti | le mani sul rione Terra | in carcere l?ex sindaco

(Di martedì 16 gennaio 2024) Era tutto pronto per conquistare l?antica rocca di. C?era un imprenditore, l?ex, un ex politico influente e finanche due dirigenti ministeriali in grado di portare...

"Uno spaccato di malaffare disinvolto e radicato intorno al comune die in altri luoghi per assicurare corsie preferenziali nell'aggiudicazione di appalti pubblici"., ma anche auto, ...Napoli, 15 gen. Regali,e altri vantaggi in cambio di appalti al Rione Terra di, rocca che domina lomonimo golfo e antico cuore pulsante della citta' flegrea alle porte di Napoli, sgomberata gli scorsi decenni ...L'accusa a carico di Santoro è di aver ricevuto la somma di 10mila euro come compenso per la sua mediazione illecita con gli uffici comunali di Taranto. Uno scandalo che ha coinvolto anche il salernit ...POZZUOLI – Controlli questa mattina al Rione Terra di Pozzuoli. Dopo gli undici arresti eseguiti in seguito all’inchiesta su corruzione e turbativa d’asta, finanzieri e poliziotti hanno girato tra i v ...