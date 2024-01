Potere al Popolo Marano | “Siamo stanchi di assistere a scene stile Gomorra”

(Di martedì 16 gennaio 2024)al: “La città ha bisogno di una chiara inversione di rotta e le forze politiche e sociali sono le prime a dover dare il buon esempio” Il weekend appena trascorso ha riportato sotto i riflettori immagini che l’Italia intera ha potuto conoscere grazie alla serie Tvche critichiamo aspramente e contro le quali fondiamo la nostra attività politica. Abbiamo sviluppato una campagna elettorale affermando una ferma posizione contro la Camorra che da troppi anni si muove nella nostra città indisturbata e per questo motivo non posaccettare quanto accaduto sabato scorso. Apprezziamo la presa di posizione del sindaco nei confronti di quanto avvenuto, ma riteniamo davvero grave che personaggi politici abbiano preso parte a festeggiamenti ...

Il leader socialista per stare alha fatto accordi con varie regioni a partire dalla ...per abuso d'ufficio mentre si trovava presso la sede del presidente della Repubblica (eletto dal...Trump avrà ancorasoprattutto per questo motivo. Assurdo che la volontà delnon sia rappresentativa , alla luce dei cambiamenti demografici intervenuti negli ultimi decenni. Per ...Cento mila armeni in fuga dal Nagorno Karabakh, di cui 30mila bambini. Hanno lasciato tutto. Dopo mesi di assedio, senza acqua e cibo, sono stati obbligati a scappare nel giro di 24/48 ore senza poter ...Ha annunciato che la Corea del Nord abbandonerà del tutto le prospettive di riunificazione, e che il Sud sarà considerato come uno stato «nemico» ...