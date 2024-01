Popovic nel mirino | ma è già stato proposto all’Inter

Chi è MatijaUn talentuoso calciatore classe 2006 , lo scorso 8 gennaio ha compiuto 18 anni . Il ragazzo è nato in Germania, ma cresciutosettore giovanile del Partizan Belgrado . Si è ......quello di riparazione non può che vedere le squadre più in difficoltà impegnate in prima linea... Intanto gli intrecci con la Juve si allungano, ora è il Napoli a essere in pole per Matija...Popovic Juve, conferme anche sul Napoli! De Laurentiis sfida Giuntoli per il gioiello classe 2006 Il Napoli sarebbe pronto a sfidare la Juve per Matija Popovic, attaccante serbo classe 2006 attualment ...Il Napoli sarebbe pronto a sfidare la Juventus per l'acquisto dello svincolato Matija Popovic, attaccante serbo classe 2006: come riportato dal "Corriere dello Sport", i partenopei ...