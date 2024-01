Politica | cresce disaffezione sui social | domani evento di SocialPol

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – Solo il 12% delle conversazioni suinel 2023 ha riguardato la, denotando un alto livello dida parte degli italiani, mentre oltre il 58% delle discussioni tra gli utenti sul tema risultano fortemente polarizzate. È quanto emerge da un’analisi del team diData, che verrà presentatanel corso del dibattito “Elezioni europee: vincerà la polarizzazione? Gli italiani al voto tra tribù elettorali e”, organizzato daPol.Pol, del gruppoCom, si occupa di comunicazioneed istituzionale, ed è composta da una squadra di comunicatori che si distinguono per le loro notevoli competenze, acquisite lavorando con alcune delle più ...

SocialPol, del gruppo SocialCom, si occupa di comunicazioneed istituzionale, ed è composta da una squadra di comunicatori che si distinguono per le loro notevoli competenze, acquisite ......al solito rituale di commozione e rammarico specie dei soliti ambienti di governo e della... per problemi mentali eil numero di stranieri. Chi rappresenta il governo per la gestione ...Solo il 12% delle conversazioni sui social nel 2023 ha riguardato la politica, denotando un alto livello di disaffezione da parte degli italiani, mentre oltre il 58% delle discussioni tra gli utenti s ...Le diffuse e rumorose proteste degli agricoltori prendono spunto da una misura materiale: il taglio dei sussidi al diesel.