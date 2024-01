Pohjanpalo | «Incantato da Venezia | con la Sampdoria il mio gol più bello»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 gennaio 2024) Joel, attaccante del, si è raccontato dopo la tripletta alla Samp a La Gazzetta dello Sport Finlandese, 29 anni, Joelnelha segnato 27 gol, 3 dei quali nell’ultima gara, il 4-3 sulla. L’attaccante si è raccontato a La Gazzetta dello Sport. CON LAIL SUO GOL PIU’– «In Italia sì, è stato il piùfinora. Ma un gol vale sempre un gol, anche se capisco che i tifosi apprezzino questi colpi». GOL DI TESTA IN TUFFO ALLA GIGI RIVA – «Prometto: guarderò i video».-SAMP 5-3 – «É stata una partita poco italiana e più… tedesca. Sono contento per i tifosi, a loro piace di più vincere così». PALLONE A CASA PER LA TRIPLETTA – «In Finlandia mi ero dimenticato, adesso ho una ...