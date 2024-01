Pnrr | Meloni | “Orgogliosi dei risultati | grande lavoro di squadra” Già al lavoro su VI e VII rata

(Di martedì 16 gennaio 2024)dei traguardi raggiunti nel 2023 sulla messa a terra del. E soprattutto fiducia per un nuovo anno foriero di ulteriori obiettivi. Unaestremamente gratificata ha partecipato alla Cabina di regia a Palazzo Chigi.ilche il piano ha richiesto. E fondamentali i “goal” messi a segno con il conseguimento delle quattro rate. Tra gli scetticismi di gufi e Cassandre. “La Cabina di regia di oggi apre un nuovo anno di impegno straordinario del Governo per la concreta messa a terra del: all’indomani del pagamento della quarta, della richiesta per il versamento della quinta; e, soprattutto, dell’entin vigore del nuovo Piano italiano. Che – afferma la premier– tra le nuove misure, prevede uno ...

... 'Impegno straordinario governo per attuazione' 'La cabina di regia di oggi apre un nuovo anno di impegno straordinario del Governo per la concreta messa a terra del- ha proseguito-...Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgiasu X dopo la Cabina di regia sul. 'Oggi, a Palazzo Chigi, la prima cabina di regia suldel 2024 - afferma la premier - un'occasione per ...L’attività di verifica relativa al raggiungimento dei 52 obiettivi e traguardi della quinta rata del PNRR che segue la richiesta di pagamento presentata dall’Italia lo scorso 28 dicembre, il programma ...Si è tenuta a Palazzo Chigi la Cabina di regia Pnrr per l'attività di verifica relativa al raggiungimento dei 52 obiettivi e traguardi della quinta rata del Pnrr da 10,6 miliardi di euro, che segue la ...