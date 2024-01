Plusvalenze e caso Granada | la Procura spagnola chiede 12 anni di carcere per Gino Pozzo

Neldei fondi pensione, magari, senza neppure saperlo. Di nuovo, siamo di fronte a un processo ...conosce alcuna imposizione fiscale perché i titoli vengono tassati solo in termini di...Lenel mirino. Stando a quanto rivela Repubblica, la documentazione sequestrata ed al vaglio della Procura di Genova avrebbe come obiettivo quello di "scoperchiare la galassia delle ...Una notizia che arriva direttamente dalla Spagna, precisamente dal quotidiano iberico El Paìs. La procura spagnola ha infatti chiesto 12 anni di carcere per Gino.Con la Legge di bilancio 2024 si attivano alcune modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi e delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 18, AS 926) ...