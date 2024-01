Pisa | banda di bracconieri denunciata a San Rossore Armi modificate per cacciare cinghiali di notte

Alla vista dei Carabinieri gli uomini hanno tentato di darsi alla fuga, ma sono stati identificati e denunciati a piede libero all'Autorità Giudiziaria di. Si tratta di tre soggetti della zona ...Tagliagambe manda in campo Liuzzo in regia, Sgherri opposto, Gori e Ciampalini al centro; Lari e Raniero dicon Tellini libero. L'avvio è di marca labronica, ma la PediaTuss resta in scia alle ...Operazione antibracconaggio dei carabinieri forestali e del personale del corpo di vigilanza all’interno del Parco di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli, in località il Marmo nel comune di San Giu ...Casciavola (Pisa), 14 gennaio 2024 - Dura un set la PediaTuss sul campo del Volley Livorno nello scontro che valeva la seconda piazza in classifica. Una sconfitta che brucia perché le rossoblù erano p ...