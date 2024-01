Piove cashmere all’Allianz MiCo

Leggi su quifinanza

(Di martedì 16 gennaio 2024) Chiude oggi la settimana della moda milanese per le collezioni maschili AW24. Ieri protagonista è stato Zegna, che con il claim “Rimodellare la materia. Rimaterializzare la forma” ha stupito ancora una volta con look d’alta gamma, all’insegna della spontaneità e di silhouette facili da abbinare anche ai pezzi più classici, il tutto condito da uno show di forte impatto. L’operazione fa parte dell’Oasi Zegna dove nasce la collezione Zegna autunno inverno 2024 progettata dal grande direttore creativo Alessandro Sartori. L’Oasi Zegna è il centro dell’azienda, il punto da cui tutto nasce fisicamente e concettualmente, tanto che la sua filosofia viene esportata anche attraverso il set up della presentazione. Una montagna diLa scelta della location è stata perfetta: il gigantesco Allianz, il centro congressi più grande d’Europa, che comprende ...