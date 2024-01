Piemonte | Gribaudo | ‘passo indietro se candidatura che allarga’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 16 gennaio 2024) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – ?La destra non ha ancora riconfermato i governatori uscenti, consapevole di non aver governato bene. Nonostante la Meloni sia stata più volte in Piemonte non ha dato ancora il via libera al presidente uscente Cirio. Io ho dato la mia disponibilità, già ad ottobre, per aprire una discussione sul Piemonte. Una discussione in salita per le vicende relative all?amministrazione torinese. Sullaresto nelle mani della mia comunità politica: posso fare un passoper una figura che apra il perimetro dell?alleanza, e vanno bene gli strumenti che estendono la partecipazione, come le primarie. Per quel che mi riguarda sono disponibile a qualsiasi soluzione?. Lo ha detto Chiara, vice presidente del Pd, durante la trasmissione Metropolis. L'articolo CalcioWeb.