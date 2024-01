Perez in pole per la difesa | ma spuntano altri due profili

... per gli esperti di Goldbet e Better inc'è l'arrivo - entro il 31 gennaio - dal Verona di ... Anche per la difesa si punta sul mercato interno: favorito per i bookie Nehuendell'Udinese, ...... per gli esperti di Goldbet e Better inc'è l'arrivo - entro il 31 gennaio - dal Verona di ... Anche per la difesa si punta sul mercato interno: favorito per i bookie Nehuendell'Udinese, ...Perez, ottenne qualche secondo posto, pole che aumentarono i punti nella classifica costruttori per la scuderia anglo-austriaca ma più volte si è sentito messo da parte dai tecnici e dal team manager ...Sul difensore il Napoli ha le idee chiare: piace da matti Nehuen Perez. Il calciatore accetterebbe il trasferimento, ma va convinto Pozzo ...