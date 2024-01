Perché i fratelli De Filippo presero il nome della madre e non di Scarpetta

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 16 gennaio 2024) Eduardo, Titina e Peppino, anche conosciuti come iDe, erano in realtà i figli naturali di Eduardo, attore e commediografo, e di Luisa De. L’uomo, infatti era conosciuto per essere un donnaiolo, ed in vita ebbe nove figli da relazioni diverse. I tre, dunque, non sono mai stati legalmente riconosciuti dal genitore, visto che questo era già sposato con Rosa De, zia di Luisa, ed aveva una famiglia “legittima”. Nonostante questo, però, Edoardo, Titina e Peppino nel corso degli anni, sono sempre stati consapevoli delle loro origini, mostrando ben presto un talento nella recitazione che sembrò essere proprio genetico. Eduardo, infatti, proviene da una vera e propria dinastia di teatranti. A soli nove anni ha iniziato a recitare nella ...