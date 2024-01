Per la Cop29 in Azerbaijan quest’anno nessuna donna nel comitato | “Ennesimo passo indietro”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 gennaio 2024)ilorganizzatore del vertice globale sul cambiamento climaticosarà composto solo da uomini e, precisamente 28 uomini. Il presidente dell’, Ilham Aliyev, dove si terràil vertice globale, ha annunciato che,, ilsarà composto solo da uomini. Come ha riportato il The Guardian, la decisione ha comportato polemiche dal gruppo della campagna She Changes Climate, che ha sottolineato quanto fosse “regressiva” la scelta di escludere completamente le donne, perché “il cambiamento climatico riguarda tutto il mondo, non la metà”. Come sottolinea il, per la scorsa edizione del Cop28 il 63% dei membri del ...