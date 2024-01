Per il FMI l' Intelligenza Artificiale ci arricchirà

Leggi su panorama

(Di martedì 16 gennaio 2024) L’ci? Da un lato toglierà posti di lavoro (40% nel mondo), ma allo stesso tempo potrebbe fare ripartire la produttività (+18% le previsioni per il pil italiano). Potrebbe, perché se l’impatto negativo sull’occupazione ci sarà in modo inevitabile, per avere l’effetto positivo sulla crescita è necessario superare alcune lacune, che caratterizzano il tessuto produttivo italiano. Chiari e scuri all’orizzonte e la necessità di un “attento equilibrio tra le politiche per sfruttarne il potenziale” dichiara il Fondo Monetario Internazionale. Partiamo dagli scuri: la preoccupazione per il mondo del lavoro. Alcune professioni saranno sostituite, ma altre integrate. Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato che circa il 40% dei posti di lavoro subiranno conseguenze con lo sviluppo dell’IA e ci sarà ...