Per i media Usa | la vittoria di Trump in Iowa è un grosso passo verso la rivincita con Biden

(Di martedì 16 gennaio 2024) Per una notte il destino degli Stati Uniti, e un po’ anche quello del mondo, è nelle mani di centinaia di migliaia di contadini dello, che vanno a votare nonostante bufere di neve, vento gelido, temperature polari. Donaldvince, anzi stravince: supera il 50% dei voti. Ron DeSantis arriva secondo, quando non ci sperava più neppure lui, poco sopra il 20%. Nikki Haley è terza e delusa, poco sotto il 20%. Vivek Ramaswamy, ricco e giovane imprenditore tech, quarto con meno dell’8%, lascia la corsa e dà il proprio appoggio al magnate ex presidente, di cui è un clone. Grande quasi come mezza Italia (146 mila kmq), lo, una pianura uniforme, 3.100.000 abitanti, ha una forte comunità d’origine tedesca o scandinava, gente un po’ rude e chiusa. Bianchi e protestanti in grande maggioranza: neri ce ne sono relativamente pochi, ...