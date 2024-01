Pentito rivela | “Gli incontri di La Barbera nello scantinato”

In particolare, il legale ha contestato aldi avere cambiato versione sulla decisione di uccidere Arnaldo La Barbera. In primo grado aveva detto che lo stop era arrivato dallo zio Giuseppe ...In particolare, il legale ha contestato aldi avere cambiato versione sulla decisione di uccidere Arnaldo La Barbera. In primo grado aveva detto che lo stop era arrivato dallo zio Giuseppe ...L'ex dirigente della Squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera, morto nel 2002, "nei primi anni Novanta era a disposizione della famiglia mafiosa dei Madonia. Mio zio Pino Galatolo lo incontrò più ...La verità dietro lo scoop di Report sul padre di Giorgia Meloni: Nunzio Perrella, il pentito usato dal programma.