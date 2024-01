Pensioni | Fontana | ' intervenire contro crollo nascite'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "I dati e le analisi contenuti nel Rapporto annuale di Itinerari previdenziali offrono numerosi elementi per valutare le dinamiche della spesa previdenziale e per individuare le linee di intervento necessarie a garantirne la sostenibilità. Si tratta di una questione cruciale per il nostro futuro e per quello delle prossime generazioni". Così il presidente della Camera, Lorenzo, in un videomessaggio di apertura del convegno a Montecitorio "Il bilancio del sistema previdenziale italiano. Andamenti finanziari e demografici dellee dell'assistenza per l'anno 2022". "Il progressivo aumento del debito pubblico -sottolinea ancora il numero uno dell'Assemblea di Montecitorio- solleva più di un interrogativo sulle implicazioni a lungo termine per la sostenibilità economica e per il mantenimento del sistema ...