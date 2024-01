Pensione invalidità 2024 | nuovi importi e limiti reddito Le cifre aggiornamento 16 GENNAIO

Il limite di reddito per averne diritto nel 2024 è pari a 5.725,46 euro : l'importo della prestazione è di 531,76 euro , ma a differenza dellad'civile per i maggiorenni spetta ...Si tratta di pensionati che hanno i trattamenti collegati a situazioni dio ai redditi. ... Perderà lachi non manda all'INPS questo documento entro febbraio Come sempre la ...