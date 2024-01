Pedullà | «Inter avrebbe fatto Arnautovic e Taremi Poi un problema»

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 gennaio 2024) Alfredosvela un retroscena di mercato non da poco sul suo profilo Twitter. Riguarda l’e il mercato in attacco tra Mehdie Marko. RIVELAZIONE – Alfredosvela un particolarissimo retroscena delle strategie di mercato nerazzurre nella scorsa estate: «: la rincorsaparte da agosto quandosiache l’iraniano se non ci fosse stato un gioco al rialzo del Porto. Poi era stato dato addirittura in chiusura al Milan, ma c’erano stati gli stessi giochi al rialzo».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...