Patrimoniale Paolo Capone | Leader UGL | “Proposta folle | auspichiamo piuttosto una riforma sul fisco”

Basilico , noto fondatore del gruppo Kairos, ha recentemente preso una nuova direzione nel ... fino alla consulenza nell'organizzazione e pianificazionee finanziaria. Inoltre, la ...Moroni, insieme a Nino Sutera, rappresenta il Forum delle associazioni familiari in seno all'... Laddove in altri Paesi esiste un'impostache svincola di fatto i patrimoni posseduti ...Vittoria dei cittadini che lo scorso agosto hanno denunciato gli organizzatori della kermesse musicale. Previsto per il Giubileo un progetto di riqualificazione del parco ...All’incontro partecipano, in particolare, il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto; Enrico Mezzetti ... alcuni autori che hanno contribuito alla “Tutela penale del patrimonio aziendale”: ...