Patrimoniale | Capone Ugl | “La proposta della Fornero è folle | affosserebbe ogni ipotesi di ripresa”

L’anomalia dell'Italia non è una bassa tassazione sui patrimoni (è nella media Ocse), ma un’elevata tassazione su tutto il resto: la pressione fiscale è tra le più alte al mondo. Perché non puntare su ...Lo ha detto il Segretario Generale dell’UGL, Paolo Capone , in merito all’ultima proposta sulla patrimoniale di Elsa Fornero, economista ed ex ministra del Lavoro durante il governo Monti. “Il ...