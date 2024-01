Patente auto | la si prende sempre più tardi

(Di martedì 16 gennaio 2024) L'Italia non è più un paese per (tanti) neopatentati. A che età silanel Belpaese? Secondo l'indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat , in media, gli ...

Incidente stradale in via Filzi a Prato . Con l' auto presa a noleggio un cittadino marocchino di 21 anni ha investito un ciclista ed è scappato senza ... ()

L'Italia non è più un paese per (tanti) neopatentati. A che età si prende lanel Belpaese Secondo l'indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat , in media, gli automobilisti italiani hanno conseguito la licenza di guida appena prima dei 20 anni , ...... difeso dall'avvocato Michele Iacomi, è finito nei guai una sera, mentre si trovava incon la ... con conseguente ritiro immediato della. ...Un automobilista di 60 anni è scappato dopo aver investito un ragazzo di 22 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali a Pergine Valsugana ...Una lungo corteo ai 30 chilometri all'ora che ha percorso anche via Rizzoli.