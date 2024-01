Pasticcio a Nord-Ovest Per Salvini e Tajani il piatto piange E tentano le carte Vannacci e Formigoni

(Di martedì 16 gennaio 2024) Per le Europee il Carroccio è sicuro – ma nemmeno troppo – di due soli posti nella circoscrizione, Forza Italia addirittura potrebbe rimanere a quota uno. E in entrambi i partiti i parlamentari uscenti affilano i coltelli

Fatti La Superlega africana è un. E porta la firma di Gianni Infantino Pippo Russo Le ... Storicamente, inoltre, trionfare in Africa subsahariana è complicato per le nazionali del. Il ...Si prenda ilOvest, la circoscrizione dove le teste a cadere potrebbero toccare le due cifre. Cinque anni fa il clamoroso successo del Carroccio valse uno strepitoso 40,6% dei consensi. Nove ...“Questa autonomia farà solo danni, anche alle aree del Nord, è un gran pasticcio”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia in una intervista al Corriere del Veneto. “Tutto quello per ...Le case abusive al mare costruite in Sicilia, prima del 1985 ed entro i 150 metri dalla battigia, saranno sanate. E’ questa la norma principale (e più contestata) prevista dal disegno di legge in mate ...