Passioni senza fine di Giuseppe Cossentino diventa un romanzo | in libreria e negli store online

(Di martedì 16 gennaio 2024) È giunto il momento di immergersi in un universo avvincente di dramma, intrighi econ l’attesissimo” di. Tratto dal pluripremiato radiodramma web, questopromette di trasportare i lettori in una Napoli vibrante, affascinante e ricca di emozioni. L’opera letteraria diabbraccia il genere del mélo americano, con protagonisti le famiglie De Santis, Marasco e Buonocore. Al centro di tutto c’è Ginevra De Santis, una figura spietata, irresistibilmente affascinante e impossibile da dimenticare. La storia si dipana tra amori disperati, vizi privati e pubbliche virtù, offrendo uno sguardo audace sulla società partenopea. “...

Con una batteria da 5000 mAh lo puoi utilizzareproblemi per tutto il giorno e oltre. Il display da 10,9 pollici WUXGA+ è una finestra sul mondo delle tue. Acquistalo subito Acquistalo ...Da anni si parla di esperienze seamless,cuciture tra i diversi ambienti del brand. Le ...propri dati purché sia funzionale a ricevere informazioni pertinenti rispetto ai propri gusti e. ...È giunto il momento di immergersi in un universo avvincente di dramma, intrighi e passioni con l’attesissimo romanzo “Passioni senza fine” di Giuseppe Cossentino. Tratto dal pluripremiato radiodramma ...Nel magico mondo dell'arte, l'insegnante di pittura medianica Claudia Ottone, artista piemontese, si prepara a portare la sua passione on the road con un viaggio itinerante senza precedenti nel sud de ...