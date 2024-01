Parlamento | chiuso accordo maggioranza su Commissioni | MobyPrince e Orlandi a Fdi**

(Di martedì 16 gennaio 2024) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Le presidenze delled'inchiesta su Moby Prince e Emanuelaandranno a Fratelli d'Italia. E' quanto ha riferito il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan, parlando coi giornalisti dell'disiglato questa mattina in una riunione dei capigruppo in Sala Tatarella. I due segretari di presidenza invece andranno uno alla Lega (Senato) e uno a Forza Italia (Camera). "Della commissione Covid non si è parlato questa mattina, ma anche quella dovrebbe andare a Fdi", ha detto Malan.

