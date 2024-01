Parcheggia l' auto e va a stampare il biglietto | dopo 3 minuti appare la multa sul parabrezza L' azienda | «Non ci sono presupposti per l' annullamento»

Quando sil'all'aperto è possibile aprire il tetto solare, in una delle prime versioni Beta 1 creato con struttura parte in legno e parte in fibra di carbonio. L'impiego della fibra ...Quindi, non ci saranno multe per leelettriche ed allo stesso tempo non ci saranno multe per chie non ha l'elettrica, perchè non si tratta di uno stallo riservato. Un sistema ...La disavventura di questa studentessa di Mestre fa riflettere: sarebbe opportuna una legge che regoli il comportamento degli ausiliari del traffico in questi casoLa mamma 29enne che la notte fra il 17 e il 18 ottobre scorsi, dopo avere partorito nella sua casa di Osilo abbondonò il figlio per strada, sotto un'auto parcheggiata lì vicinio, dovrà rispondere di t ...