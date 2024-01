Parcheggia e va a stampare il ticket | al ritorno trova la multa L’azienda dice no all’annullamento

(Di martedì 16 gennaio 2024) Pubblicato il 16 Gennaio, 2024 Va alo scontrino per la sosta nel parcheggio dell’ex ospedale Umberto I di Mestre ma, tornata verso la sua auto dopo tre minuti,lasul parabrezza. È accaduto a una studentessa di Mestre, che ha provato a sporgere reclamo alche gestisce il parcheggio, ma secondo quanto ha dichiarato però, il modulo non si sarebbe aperto facendo scadere i termini per la contestazione. La ragazza avrebbe provato a contestarla, ma afferma che il modulo sul sito non si apriva. E così sono scaduti i termini di contestazione della(5 giorni) ed ora è costretta a pagare. Da Avm (che gestisce il parcheggio) replicano che “Il link ha sempre funzionato. Purtroppo la sanzione è stata elevata prima dell’emissione del ...

