Paraciclismo in Linea | l’Italia conquista tre medaglie in Coppa del Mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 16 gennaio 2024) E’ stata una grande gara didelperdel. Gli Azzurri hanno vinto la prima tappa della competizione del 2024 e proseguono la striscia positiva dei risultati ottenuti con treal collo. Si aggiungono alle altrete in precedenza. Gli allori sono stati un oro e due bronzi, nelle prove in. A salire sul primo gradino del podio è stata Marianna Agostini, insieme ad Alice Gasparini nel tandem femminile. Il terzo posto è andato a Giancarlo Masini nella categoria MC1: “Rientrare dopo tanto tempo e salire sul podio contro gli avversari più importanti è stata una bella vittoria”. Ha detto l’Azzurro, come riporta comitatoparalimpico.it. Anche Claudia Cretti nella categoria WC5 ha messo il bronzo al collo. “Una grande ...