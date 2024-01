Paola Cortellesi e il sessismo nelle fiabe | tenete Biancaneve lontana dalle bambine | ecco perché

Un risultato che, per la tematica portata sullo schermo non sorprende affatto, soprattutto se si considera anche il fenomeno C'è ancora domani di, il quale, a ben rifletterci, si ......si deve "accontentare" del premio come miglior tormentone musicale (Just Ken) e un meritatissimo miglior villain assegnato a il patriarcato in ex aequo con C'è ancora domani di(...L'attrice e regista è stata aspramente criticata sui social per delle frasi riportate in maniera errata dai giornali, facendoci capire quanto sia importante verificare prima di commentare ...La Storia, la recensione degli episodi 3 e 4 della fiction di Rai 1 diretta da Francesca Archibugi, in onda ogni lunedì.