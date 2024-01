Pallanuoto | l’Italia liquida l’Ungheria e torna sul podio agli Europei dopo 10 anni

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024)diecisulcontinentale la Nazionale italiana maschile di. La delusione della semifinale persa con la Spagnaè già alle spalle:batteper 12-7 nella finalina per il terzo posto e agguanta la meda di bronzo. Prestazione eccellente da parte della squadra di Sandro Campagna che ha dimostrato tutto il proprio livello. Ora si può guardare con fiducia al prossimo appuntamento, quello fondamentale dei Mondiali di Doha a febbraio: lì non si potrà sbare, in palio infatti il pass olimpico per Parigi 2024. Due tiri e due gol per cominciare per il Settebello che va a segno con Echenique e Fondelli, per poi completare un primo quarto quasi ...