Pallanuoto | la Spagna è campione d’Europa e va alle Olimpiadi | Croazia battuta 11-10 a Zagabria

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) Per la prima volta nella storia lavince gli Europei dimaschile: sconfitti nella finalissima, di, i padroni di casa della, rimontati nell’ultimo quarto e battuti per 11-10. Gli iberici, oltre alla medaglia d’oro ed al titolo continentale, conquistano anche il pass olimpico. La, dunque, si qualifica a Parigi 2024, mentre ladovrà far ricorso ai Mondiali di Doha per ottenere il biglietto per i Giochi. Nel primo quarto c’è un continuo botta e risposta tra le due formazioni, fino al 3-2 a favore delladopo metà frazione. I padroni di casa reagiscono e trovano il break che spacca la gara: parziale di 4-0 tra prima e seconda frazione che porta i croati sul 6-3. Lasi desta dal torpore, tornando ...