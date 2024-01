Pallanuoto | Europei maschili 2024 | storico primo oro per la Spagna La Croazia crolla nel finale a Zagabria

(Di martedì 16 gennaio 2024)oro per laaglidimaschile al termine di unaal cardiopalma contro la. In quel dii padroni di casa assaporano il secondo titolo continentale consecutivo, ma nelvengono rimontati dagli iberici che si impongono per 11-10 e ottengono anche il pass per i prossimi Giochi di Parigi. Un match equilibrato per lunghi tratti, con il punteggio che è sull’8-8 nel terzo periodo. Qui lamette a segno l’allungo che pare decisivo per il 10-8 che viene difeso fino a 4? dalla fine. Poi Sanahuja riporta la sua squadra a -1 e Granados con una doppietta negli ultimi 2? di partita ribalta tutto e trascina i suoi a un’incredibile prima vittoria europea. SportFace.

Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia vincono la medaglia di bronzo
Il centroboa Lorenzo Bruni e il portiere Gianmarco Nicosia della Rari Nantes Savona, hanno vinto poco fa la medaglia di bronzo nella Finale valevole per il terzo posto ai Campionati di Zagabria che si concluderanno questa sera. Grande soddisfazione in casa Rari per il prestigioso traguardo raggiunto dai due giocatori biancorossi. Per Bruni festa doppia visto che oggi ha ...
Per la prima volta nella storia la Spagna vince gli Europei di pallanuoto maschile: sconfitti nella finalissima, di Zagabria, i padroni di casa della Croazia, rimontati nell'ultimo quarto e battuti pe ...
L'Italia conquista la medaglia di bronzo agli Europei di pallanuoto, vincendo contro l'Ungheria per 12-7. È il settimo bronzo per il Settebello nella rassegna…