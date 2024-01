Pallanuoto | Europei 2024 | il Settebello batte l’Ungheria | si prende il bronzo e torna sul podio dopo 10 anni

(Di martedì 16 gennaio 2024)10ilsulEuropeo. A Zagabria l’Italia di Sandro Campagna dominacon il punteggio di 12-7 nella finale per ilil pesante ko arrivato in semifinale per mano della Spagna, arriva una bella reazione da parte dell’Italia, intenzionata sin dalle prime fasi della partita a mettere le cose in chiaro contro una formazione magaria che l’aveva battuta nella fase a gironi la scorsa settimana. Invece quest’oggi non c’è stata storia, con gli azzurri che hanno fatto prevalere la loro esperienza rispetto a una squadra avversaria che si è presentata a questa manifestazione continentale infarcita di giovani di belle speranze. Una bella soddisfazione e una grande iniezione di fiducia per il ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Ungheria , finale per il bronzo degli Europei maschili 2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento in Croazia ... (sportface)

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia - Ungheria deglimaschili di2024 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione. ...Tutto pronto per Italia - Ungheria , finale per il bronzo deglimaschili 2024 di, in corso di svolgimento in Croazia fino a martedì 16 gennaio. Il Settebello di Sandro Campagna, dopo la sconfitta contro la Spagna ed il mancato pass olimpico, ...Bronzo di rabbia, orgoglio, ripartenza. Il Settebello travolge 12-7 la giovane Ungheria nella finale per il terzo posto agli Europei di pallanuoto in Croazia e sale sul podio continentale dopo 10 anni ...Torna dopo dieci anni sul podio continentale la Nazionale italiana maschile di pallanuoto. La delusione della semifinale persa con la Spagna agli Europei è già alle spalle: l'Italia batte l'Ungheria p ...