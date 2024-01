Pallanuoto | definite le ultime qualificate ai Mondiali di Doha | la Romania sarà nel girone del Settebello

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) Gli Europei dinella finalissima di questa sera sanciranno la qualificazione di una tra Croazia e Spagna alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma hanno già determinato letreagli imminentidi(5-17 febbraio per gli uomini). A staccare il biglietto per il Qatar sono state, in ordine di classifica, la Croazia, vincitrice o finalista perdente, il Montenegro, quinto o sesto, e la, settima o ottava. Possono così essere sostituite le tre incognite inserite in sede di sorteggio dei gironi iridati. La Croazia finirà nelA con Spagna, Australia e Sudafrica, mentre il Montenegro verrà inserito nelC con Serbia, Stati Uniti e Giappone, infine lagiocherà nel ...