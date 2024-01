Pallanuoto | Alessandro Campagna | “Chiuso l’Europeo con una medaglia importante Squadra in crescita”

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) La finale per il 3° posto degli Europei 2024 dimaschile, andata in scena a Zagabria, in Croazia, ha sorriso all’Italia, che ha battuto l’Ungheria per 12-7, conquistando così ladi bronzo e tornando sul podio continentale dopo 10 anni. A fine partita il CT dell’Italia,, ha tracciato un bilancio complessivo al sito federale: “Abbiamocon una. Ho visto unain, che ha giocato benissimo, con grande attenzione ed applicazione. Ci prendiamo il bronzo, un podio europeo che mancava da dieci anni, qualche giorno di riposo più spensierato e si torna in allenamento per preparare un Mondiale da giocare con le ambizioni di sempre“. Sulla ...