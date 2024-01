Pallamano | Europei 2024 | la Svezia batte l’Olanda | la Slovenia manda al tappeto la Norvegia

(Di martedì 16 gennaio 2024) Un nuovo intenso matchday di partite è andato in archivio aglidi, che si stanno disputando in Germania. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio quest’oggi, lunedì 15 gennaio. A Monaco, la Repubblica Ceca ha battuto largamente la Grecia con il punteggio di 29-20 mentre la Danimarca ha fatto un sol boccone del Portogallo vincendo 37-27. A Berlino invece la Polonia l’ha spuntata 32-28 sulle Far Oer, successivamente è stata laa trovare un grande risultatondo al27-28 la. Infine i risultati da Mannheim: 22-19 della Georgia sulla Bosnia e 29-28 di strettissima misura dellasul. Domani altro giro, altra corsa, con la volontà per tante squadre di iniziare a centrare ...

Record di spettatori in vista per la pallamano. Mercoledì 10 gennaio la Merkur Spiel - Arena di Düsseldorf ospiterà la partita della prima giornata degli Europei tra i padroni di casa della Germania e la Svizzera (ore 20:45) e il sold ...