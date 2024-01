PALINSESTI 21-27 GENNAIO 2024 | LA FINALE DI SUPERCOPPA | CHIUDE LA STORIA | CONTINUANO LE REPLICHE DI MONTALBANO

(Di martedì 16 gennaio 2024)RAI, MEDIASET, LA7, TV8 E NOVE 21-27ultimo aggiornamento: 15/01 D: Il CommissarioR L: La(3/4) 1°Tv M: La(4/4) 1°Tv M: Quando Hitler Rubò il Coniglio Rosa G: Doc: Nelle Tue Mani 3 (3/8) 1°Tv V: Virginia Raffaele: Colpo di Luna (3/3) S: Tali e Quali (3/4) D: Terra Amara 1°Tv L:Italiana (dalle 20:00) M: Grande Fratello M: I Fantastici 5 (2/4) 1°Tv G: Grande Fratello V: Ciao Darwin (7/10) S: C’è Posta per Te (3/9) D: 911 1°Tv + 911: Lone Star 1°Tv L: Tutto Suo Padre… e Anche Un po’ Sua Madre (Brignano) M: The Floor: Ne Rimarrà Solo Uno (5/6) M: The Swarm: Il Quinto Giorno (3/4) 1°Tv G: Bad Boys for Life V: The Rookie 1°Tv S: Un Sacchetto di Biglie D: Wonder Woman 1984 L: Freedom: Oltre il ...

Martedi 162024 - E' ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky ( e in streaming su NOW ) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i ......settimana dicon un nuovo appuntamento per il pubblico di Bella Ma' su Rai2 dove è stata ospite una delle donne di spettacolo più garbate, che dovrebbe figurare maggiormente nei, ...Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di lunedì 15 gennaio 2024 ha offerto ai telespettatori show, documentari e sopratutto ...6 Statuette per Succession agli Emmy 2024,. La serie Sky Exclusive miglior drama dell'anno, La 75esima cerimonia di consegna degli Emmy®, i prestigiosissimi premi alle eccellenze dell'industria televi ...