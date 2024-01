“Palestina | con altri occhi” | venerdì presidio dibattito con Galileo Circolo Arci | Laboratorio Millepiani e Arci Caserta

(Di martedì 16 gennaio 2024)con microfono aperto insieme ai rappresentanti di AOI, ONG impegnata in. Comeaderiamo alla campagna: con. Visioni, parole e suoni per una pace giusta”. L’obiettivo è di raccontare la cultura palestinese aldilà degli stereotipi alimentati dalla comunicazione dei media europei e occidentali. Vogliamo discutere, informare e confrontper avere spunti interpretativi, raccontare l’occupazione con lo sguardo di chi la subisce, aiutare a capire il conflitto israelo-palestinese e i suoi concreti effetti, schierandoci attivamente contro il genocidio in corso e per una soluzione immediata e ...

fronti di guerra aperti , fronti di guerra possibili, economie in crescita e altre in caduta libera, una platea potenziale di 3,7 miliardi di ... (ilfattoquotidiano)

Con la Palestina nel cuore . In Europa, nel mondo. Da Londra a Giacarta , passando per Amsterdam, dove sono state esposte scarpette per bambini a ... (247.libero)

L’ Iran vince 4-1 contro la Palestina nella partita valida per la prima giornata della Coppa d’Asia del gruppo C. A segnare sono Ansarifard, ... (sportface)

Caserta . presidio / dibattito con microfono aperto insieme ai rappresentanti di AOI, ONG impegnata in Palestina. Come Circolo Galileo aderiamo alla ... (casertanotizie)

Registrazione audio di "Aggiornamento sulla guerra fra Israele e Hamas: collegamentoFiamma ... Iran, Isis, Islam, Israele, Istituzioni, Medio Oriente, Missili, Netanyahu, Onu, Pace,, ...Antella per il prossimo 27 gennaio in collaborazioneAssoPace. Dispiace dover ricordare a chi dovrebbe, per proprio statuto, avere a cuore la memoria della barbarie fascista, che il 27 ...Israele – Hamas, le news di oggi dalla guerra: Israele attacca “infrastrutture operative” di Hezbollah in Libano. Le Guardie rivoluzionarie iraniane: “Distrutto il quartier generale del Mossad a Erbil ...E' polemica a Firenze per un appuntamento organizzato il 27 gennaio, Giorno della memoria, dal titolo 'Ma più: 80 anni fa lo sterminio del popolo ebraico ...