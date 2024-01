Palermo | ragazzo morto dopo rissa discoteca | autopsia il 18 gennaio

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024), 16 gen. (Adnkronos) - Sarà eseguita giovedì pomeriggio, 18, l'sul corpo di Francesco Bacchi, il giovane di Partinico (unanei pressi della'Medusa' di Balestrate. Sempre giovedì verranno nominati anche i consulenti. L'dovrà stabilire se Bacchi èper i calci ricevuti in testa oppure per la caduta a terra. L'udienza di convalida delin stato di fermo si potrebbe tenere, invece, domani. In carcere è finito Andrea Cangemi, commesso di 20 anni, accusato di omicidio preterintenzionale. Il giovane ha detto, nel corso dell'interrogatorio del pm Alessandro Macaluso, di avere colpito Bacchi per difendersi. "Non lo volevo ...