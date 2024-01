Ostigard verso l’addio al Napoli | arriva una proposta dalla Serie A

Ancora non si sblocca e restano timidi e poco incisivi i suoi tentativi di tirola porta. All'... A disp : Contini, Idasiak, D'Avino,, Zanoli, Gioielli, Lindstrom. All. Mazzarri. ......gol dell'1 - 0 che il Genoa difende fino alla fine con successo nonostante un'ingenuità di... Il primo giocatore che torna in campo e corre come impazzitola Nord è Gianluca Signorini. L'...Il difensore del Napoli è uno degli obiettivi di mercato del Genoa. Il club ligure è interessato al centrale partenopeo.Via alla missione Supercoppa per il Napoli, che dopo la vittoria nel recupero contro la Salernitana è partito verso Riad, in Arabia Saudita, dove giovedì alle ore 20 italiane (22 locali) affronterà la ...