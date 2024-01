Ostia | il movimento “Noi” rimuove le scritte offensive dal muro dell’Istituto Sant’Elisabetta

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il“Noi – Insieme per il X Muncipio” ha pulito ieri notte ilimbrattatoimbrattato all’Istitutodi– (ilcorrieredellacitta.com)Ieri sera è stato pulito il murettoParitario, vandalizzato nei giorni scorsi dapolitiche riconducibili al mondo dell’estrema sinistra lidense. Il“Noi – Insieme per il X Municipio” si è presentato ieri alle 21.30 con diversi attivisti, che con pazienza e voglia di decoro hanno imbiancato ildella struttura cattolica e coperto i muri imbrattati dal gruppo del Fronte della Gioventù ...

da urlo, ma per lui solo gli applausi per una super giocata. Palla fuori e occasione che ... Thiago Motta Arbitro: Marchetti diAssistenti: Di Iorio - Lo Cicero IV Uomo: Feliciani Var: ...'Basterebbe un pò diin giro nel quartiere per far sentire la nostra presenza', dicono ... segnalazioni simili sono giunte pure da Mezzocamino , Primavalle , Massimina , Monteverde e. .