Osimhen “Dopo lo scudetto voglio vincere la coppa d’Africa | è il sogno della mia carriera”

ROMA - Stopcon la Nigeria , l'attaccante del Napoli impegnato in Coppa d'Africa in mattinata non si è allenato. Preoccupazioneil match d'esordio con la Guinea Equatoriale finito 1 - 1 (con gol) . ...Le condizioni fisiche di Victor, attaccante del Napoli,l'infortunio accusato in Coppa d'Africa Allarme in casa Nigeria per Victorl'esordio con gol in Coppa d'Africa, l'attaccante del Napoli non si è infatti allenato con il resto dei compagni per un affaticamento muscolare. Lo staff medico della nazionale ci ha ...Osimhen andrà via a giugno ed il rinnovo è solo fittizio. Oggi andrei a Bologna e metterei 50 mln per Zirkzee e farei un tridente Ngongè-Zirkzee-Kvaratskhelia. Farei follie per Zirkzee, me ne sono ...Parla così l’attaccante del Napoli Victor Osimhen. Direttamente dal ritiro della sua Nazionale, l’ex Lille si è così espresso all'AFP ...