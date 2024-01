Osimhen dal ritiro della Nigeria | “Ottimo rapporto con De Laurentiis | mai avuto problemi”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Victorha parlato, dalimpegnata nella Coppa d’Africa in Costa d’Avorio, del suocon il presidente del Napoli De: “Ho uncon il presidente. Sono felice di avere un legame forte con lui. Mi è sempre stato vicino da quando sono arrivato a Napoli. Conosco anche la sua famiglia. Iche hoa inizio stagione non sono legati alcon lui. Ho dato il massimo per vincere lo scudetto ma anche per lui”. SportFace.

L'operazione è però più probabile che venga tentata in estate LONDRA (INGHILTERRA) - Il Chelsea non riesce a decollare e la proprietà, nonostante i ... (247.libero)

Soltanto un pareggio all’esordio in Coppa d’Africa 2024 , in corso di svolgimento in Costa d’Avorio, per la Nigeria dei tanti “Serie A”. Contro la ... (sportface)

La telenovela Karim Benzema in Arabia Saudita potrebbe finire presto grazie al Chelsea . Secondo il Telegraph, il club londinese cerca rinforzi in ... (sportface)

Sembra proprio non esserci pace per il Napoli quest’anno, che accumula ormai una batosta dopo l’altra: ma cosa succede? Solo un anno fa, tutti i ... (sportnews.eu)

"Sarebbe uno dei momenti migliori della mia vita" ha rivelato l'attaccante intervenutoritiro della nazionale nigeriana.ha parlato all'agenzia di stampa francese AFP: " Ho sempre puntato ...Victorparlaritiro della nazionale nigeriana, impegnata in Coppa d'Africa, e si sofferma sul Napoli. Il centravanti, a segno al debutto ma contestato in patria per un gol clamoroso fallito nella ...Le parole di Osimhen durante il media day dal ritiro della Nigeria In occasione del media day dal ritiro della Nigeria dopo il pareggio in Coppa d'Africa contro Capo Verde, l'attaccante del Napoli Vic ...Dal sogno all'incubo. Victor Osimhen si è subito sbloccato all'esordio in Coppa d'Africa andando a segno nella gara d'esordio della Nigeria contro la Guinea Equatoriale (suo il gol del pareggio), ma… ...