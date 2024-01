Ornella Vanoni proibita | che due mar***i Vizietto e imbarazzo | Fazio gelato

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) “Ora non posso più bere e mi faccio due maroni così. Non rido più per le cose di cui ridevo prima. Ridevo perché ero ubriaca”. Non serve avere come ospite Keith Richards per resuscitare lo spirito del “droga sesso e rock'n'roll”: basta averein studio. Ogni aneddoto, ogni ricordo, ogni sfogo della ex cantante della mala milanese, ospite fissa di Che tempo che fa sul Canale Nove, è un colpo al cuore per Fabio, talvolta costretto pure a chiamare la pubblicità frettolosamente per raffreddare i bollenti spiriti della divina, capace di far sembrare la sempre sboccatissima Luciana Littizzetto una educanda della comicità. A 90 anni,può dire e fare bellamente che vuole, in barba ai santoni del politicamente corretto. E così, nella serata in cui Fabietto intervista (di nuovo) Papa ...