Orlandi-Gregori e Moby Prince | le commissioni d’inchiesta avranno presidenti di Fratelli d’Italia

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 16 gennaio 2024) Le presidenze dellesue Emanuelaandranno a. E’ quanto ha riferito il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan, parlando coi giornalisti dell’accordo di maggioranza siglato questa mattina in una riunione dei capigruppo in Sala Tatarella. I due segretari di presidenza invece andranno uno alla Lega (Senato) e uno a Forza Italia (Camera). “Della commissione Covid non si è parlato questa mattina, ma anche quella dovrebbe andare a Fdi”, ha detto Malan.e sparizione:g La notte del 10 aprile 1991, di fronte al porto di Livorno, il traghetto, diretto a Olbia con 141 persone a ...