Ora si può dire | Mourinho alla Roma ha fallito

(Di martedì 16 gennaio 2024) Quella tra Milan eera stata presentata – a ragion veduta – come sfida tra deluse della Coppa Italia; nei fatti, oltre ad essere uno scontro importante in ottica Champions, rappresentava anche un’immediata opportunità di riscatto per due club che avevano visto naufragare anzitempo un importante obiettivo stagionale. Il responso del campo, chiaro e inequivocabile, ha premiato i rossoneri che hanno così rafforzato il 3° posto solitario ed incrementato il margine sulle inseguitrici (+8 sulla Fiorentina quarta). La sconfitta maturataScala del calcio ha certificato invece il profondo stato di crisi della– protagonista finora di una stagione incolore – ed è costata la panchina a José, la cui posizione peraltro era già da tempo non così solida. I capitolini sono sprofondati al 9° posto in ...