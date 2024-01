OPPO Reno 11F 5G | specifiche complete rivelate prima del lancio

(Di martedì 16 gennaio 2024)ha appena lanciato in diversi mercati, come Vietnam, Malesia, India e Indonesia, gli smartphone11 e11 Pro. Adesso, a quanto pare, il mercato indonesiano riceverà un terzo telefono della serie11, chiamato11 F 5G, che, secondo i recenti rapporti, avrà il numero di modello “CPH2603“. Si vocifera che lo smartphone sia già disponibile per i preordini nel Paese e le spedizioni partiranno il prossimo 24 febbraio 2024. Andiamo a scoprire insieme i dettagli e le novità che il nuovo device offre. Dalle immagini, è possibile notare che l’11 F 5G sfoggerà un display perforato sulla parte anteriore ed una configurazione a tripla fotocamera sul retro. Per quanto concerne la sicurezza, sarà dotato di un sensore di ...

Dopo il successo della serie11,si appresta a presentare la serie12 in Cina, con specifiche rivelate dal leaker Digital Chat Station, tra cui il chipset Snapdragon 8 Gen 2 e una fotocamera con teleobiettivo periscopico. A novembre, il gigante della ...La serie11 ha fatto il suo ingresso in India, con versioni per il mercato globale caratterizzate da alcune differenze rispetto alla serie11 annunciata in Cina a fine novembre dello scorso anno.